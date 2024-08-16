Генпрокуратура признала нежелательной деятельность немецкой НПО

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории РФ деятельность немецкой неправительственной организации (НПО) "Депутаты мирной России"*, сообщает пресс-служба ведомства.
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