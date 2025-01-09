В Баку перешли все границы. В Азербайджане замахнулись на статус России

нн

наталья никифорова

Не пора ли прекратить раздавать российской гражданство тем, кто уже имеет гражданство своей исторической родины? Нельзя сидеть одной задницей на двух стульях. Те, кто желают связать свою судьбу с Россией должны либо отказаться от своего первого гражданства либо вернуться на историческую родину, а не пилить сук, на котором сидят и не подрывать корни дуба, нажравшись желудей, как свинья из басни Крылова. Хватит терпеть все эти диаспоры и их претензии к нашему государству. Чемодан вокзал и вперед с песнями. Алиев растопырился между Великобританией и Турцией и совсем берега потерял. Меньше бы Владимир Владимирович таким награды раздавал. Зарвались все наши "бывшие". Армяшка Пашинян в Евросоюз засобирался. Почему бы нам не прекратить любые поставки этому наглому хорю смеющему постоянно высказывать свое "фе" в адрес России. Тошнит уже от этой псевдохристианской манеры нашей власти подставлять правую щеку если бьют по левой. Может пора вмазать так, чтобы захлебнулись собственной "юшкой". Прожив долгую жизнь убеждаюсь, что интеллигентная попытка надеяться что наглецы что-либо поймут ни к чему не приводит. Они просто считают тебя придурком и наглеют еще больше. Не рез сталкивалась с таким отношением и с годами поняла, что хамам нужно давать жесткий отпор, а не миндальничать. Хамы понимают только силу....