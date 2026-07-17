Глава ведомства дал поручение доложить о ходе проверки по факту нарушения прав граждан в Приморском крае

В социальных медиа сообщается о проблемах с лифтами в 25-этажном доме в городе Владивостоке, где с конца июня не работают все подъёмники, что создаёт критическую ситуацию для социально уязвимых категорий граждан.
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