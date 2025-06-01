Колосков о победе Сафонова в ЛЧ: «Для России тоже есть чем козырнуть, что есть в составе победителя российский парень»

«ПСЖ» в финале Лиги чемпионов выиграл «Интер» со счетом 5:0. Сафонов не играл в этом матче. «Конечно, в любом случае Матвей Сафонов будет прописан в числе тех футболистов, кто заявлен на этот матч, будет считаться победителем Лиги чемпионов.