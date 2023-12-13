Турецкие отельеры предложили частично пересмотреть формат «все включено»

Формат «все включено» (all inclusive) может быть пересмотрен в турецких отелях. В случае изменений турист сам будет выбирать, за какие продукты и напитки он будет платить, заявил глава Средиземноморской ассоциации отельеров и операторов Каан Кавалоглу, пишет Turizm Gazetesi.