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Турецкие отельеры предложили частично пересмотреть формат «все включено»

Турецкие отельеры предложили частично пересмотреть формат «все включено»

Формат «все включено» (all inclusive) может быть пересмотрен в турецких отелях. В случае изменений турист сам будет выбирать, за какие продукты и напитки он будет платить, заявил глава Средиземноморской ассоциации отельеров и операторов Каан Кавалоглу, пишет Turizm Gazetesi.

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