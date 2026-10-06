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Готовился стать адвокатом, а стал актёром «Щита и меча»: Юозасу Будрайтису 85 лет

Готовился стать адвокатом, а стал актёром «Щита и меча»: Юозасу Будрайтису 85 лет

6 октября Юозасу Будрайтису исполняется 85 лет. В его биографии — деревенское детство, исключение из школы с неудовлетворительной оценкой за поведение, диплом юриста и годы, когда отсутствие официальной работы грозило уголовной статьёй.

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