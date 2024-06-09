Более 20 тыс. россиян с COVID-19 находятся в больницах

НП

Наталья Павлова

В России зафиксировано более 80 тысяч человек с коронавирусом, однако, полагаю, что заболевших больше, так как многие болеют дома, договорившись с начальством на "удалёнку". Несколько знакомых уже переболели какой-то заразой (не факт, конечно, что именно коронавирусом), но не обращались в поликлинику, поскольку с температурой ниже 38° на дом врач не вызывается, при этом бывают и "ломота", и слабость, да и не хотят заражать других людей в транспорте, если поликлиника не в шаговой доступности, и в самой поликлинике. При этом степень переносимости заболевания у всех разная: кто-то сравнительно легко отделывается, а кому-то заболевание даётся тяжеловато.