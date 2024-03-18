В Волгоградской области с 18 марта начнут первые выезды к юным жителям региона «поликлиники на колёсах».
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В Волгоградской области с 18 марта начнут первые выезды к юным жителям региона «поликлиники на колёсах».