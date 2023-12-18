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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клэбо о недопуске россиян: «У меня нет других мыслей, кроме тех, что были с самого начала»

16 декабря россиянка Вероника Степанова выложила в соцсетях пост с поддержкой Владимира Путина. Норвежец Клэбо в ответ на это скептически оценил возможный допуск россиян к турнирам.

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