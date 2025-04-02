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Царьград

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Французский политик Филиппо назвал Каллас «ничтожеством» из-за позиции по России

Французский политик Филиппо назвал Каллас «ничтожеством» из-за позиции по России

Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал главу дипломатии ЕС Кая Каллас из-за гнусных попыток развязать войну с Россией.

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