Дэвис: Киеву придётся капитулировать из-за наступления России в Днепропетровской области

Эксперт предрёк украинским властям потерю регионов.Отставной подполковник ВС США Дэниэл Дэвис заявил, Киев рискует утратить контроль не только над Днепропетровской областью, но и над соседними регионами в результате нового российского наступления.
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