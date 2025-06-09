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Дэвис: Киеву придётся капитулировать из-за наступления России в Днепропетровской области

Дэвис: Киеву придётся капитулировать из-за наступления России в Днепропетровской области

Эксперт предрёк украинским властям потерю регионов.Отставной подполковник ВС США Дэниэл Дэвис заявил, Киев рискует утратить контроль не только над Днепропетровской областью, но и над соседними регионами в результате нового российского наступления.

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