TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 040 подписчиков

После 18 лет брака Михаил Галустян выбрал тихую свадьбу вместо публичного торжества

После 18 лет брака Михаил Галустян выбрал тихую свадьбу вместо публичного торжества

Иногда главную новость раскрывает не громкое заявление, а сухая запись в документах. Именно так история новой семьи Михаила Галустяна получила первое убедительное подтверждение: журналисты обратили внимание, что индивидуальный предприниматель Лилия Киосе теперь зарегистрирована как «ИП Лилия Галустян».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии