После 18 лет брака Михаил Галустян выбрал тихую свадьбу вместо публичного торжества

Иногда главную новость раскрывает не громкое заявление, а сухая запись в документах. Именно так история новой семьи Михаила Галустяна получила первое убедительное подтверждение: журналисты обратили внимание, что индивидуальный предприниматель Лилия Киосе теперь зарегистрирована как «ИП Лилия Галустян».
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