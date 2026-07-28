После 18 лет брака Михаил Галустян выбрал тихую свадьбу вместо публичного торжества

Иногда главную новость раскрывает не громкое заявление, а сухая запись в документах. Именно так история новой семьи Михаила Галустяна получила первое убедительное подтверждение: журналисты обратили внимание, что индивидуальный предприниматель Лилия Киосе теперь зарегистрирована как «ИП Лилия Галустян».