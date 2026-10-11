Соединенные Штаты Америки: Полиция расследовала инцидент со стрельбой, в результате которого погиб один человек в квартале 5800 по адресу 4 Avenue South в Сиэтле, штат Вашингтон, ранним утром.
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