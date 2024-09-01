В Аденском заливе атакован контейнеровоз GROTON Йеменские хуситы продолжают атаковать в Красном море и Аденском заливе суда, которые они считают связанными с Израилем.
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В Аденском заливе атакован контейнеровоз GROTON Йеменские хуситы продолжают атаковать в Красном море и Аденском заливе суда, которые они считают связанными с Израилем.
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