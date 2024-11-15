Кто стоит за беспорядками в Сухуме и как Москве решать наболевшие вопросы с маленькой, но гордой республикой

﻿Беспорядки в борьбе с инвестициями снова не происходят. Документ, недовольные организации массовых беспорядков, захватили здание парламента и комплекс правительственных зданий было довольно жестче традиционным: митингующие выламывали забор с грузовика, пилили решетки с помощью «олгарок», а правоохранители проверяли дымовыми шашками и слезоточивым газом.