На этой неделе исполнилось бы 18 лет со дня венчания Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева. В эту памятную дату фигурист приехал на Троекуровское кладбище, где похоронена его супруга, и возложил на ее могилу свежие цветы.