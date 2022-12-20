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США рекордно увеличили продажи нефти и могут стать ее нетто-экспортером

США рекордно увеличили продажи нефти и могут стать ее нетто-экспортером

В 2022 году другие государства рекордно увеличили закупки нефти из США. По прогнозам аналитиков, в 2023 году Штаты могут еще нарастить добычу и стать нетто-экспортером «черного золота», то есть страной, продающей больше товаров, чем покупает.

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