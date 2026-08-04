Новый кроссовер LADA B+ Cross: почему эта машина может изменить всё

Эмоции вместо шильдиков: почему мы вообще заговорили о новинке Каждый раз, когда вижу очередной скачок валют или слышу историю о том, как человек купил «свежий» автомобиль, оказавшийся конструктором из трех машин, меня охватывает смешанное чувство досады и надежды.