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proavto21

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Новый кроссовер LADA B+ Cross: почему эта машина может изменить всё

Новый кроссовер LADA B+ Cross: почему эта машина может изменить всё

Эмоции вместо шильдиков: почему мы вообще заговорили о новинке Каждый раз, когда вижу очередной скачок валют или слышу историю о том, как человек купил «свежий» автомобиль, оказавшийся конструктором из трех машин, меня охватывает смешанное чувство досады и надежды.

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