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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Министр спорта Татарстана: «Спортсмены, которые посещали многие соревнования, сравнивали Игры БРИКС по уровню подготовки с олимпийским уровнем»

«Много было сложностей, надо признаться, положа руку на сердце. Несмотря на наш большой опыт проведения крупных мероприятий, начиная с Универсиады, проект, который мы сделали, был совершенно новый, в новом формате в рамках БРИКС такого уровня и ранга соревнований не проводилось.

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