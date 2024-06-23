Министр спорта Татарстана: «Спортсмены, которые посещали многие соревнования, сравнивали Игры БРИКС по уровню подготовки с олимпийским уровнем»

«Много было сложностей, надо признаться, положа руку на сердце. Несмотря на наш большой опыт проведения крупных мероприятий, начиная с Универсиады, проект, который мы сделали, был совершенно новый, в новом формате в рамках БРИКС такого уровня и ранга соревнований не проводилось.