В суде состоялась встреча со студентами колледжа 20 ноября 2024 года со студентами Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа состоялась ознакомительная встреча в суде.
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В суде состоялась встреча со студентами колледжа 20 ноября 2024 года со студентами Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа состоялась ознакомительная встреча в суде.