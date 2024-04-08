Президент Суринама посетит Китай с государственным визитом

Пекин, 8 апреля /Синьхуа/ -- По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Республики Суринам Чандрикаперсад Сантохи будет находиться в Китае с государственным визитом с 11 по 17 апреля, сообщила в понедельник официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.