Глава Комитета Госдумы по защите семьи предложила объявить 8 июля выходным днем для многодетных семей

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с просьбой объявить 8 июля, День семьи, любви и верности, выходным днем для многодетных семей.
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