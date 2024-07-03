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Глава Комитета Госдумы по защите семьи предложила объявить 8 июля выходным днем для многодетных семей

Глава Комитета Госдумы по защите семьи предложила объявить 8 июля выходным днем для многодетных семей

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с просьбой объявить 8 июля, День семьи, любви и верности, выходным днем для многодетных семей.

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