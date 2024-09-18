Печатающиеся на территории Украины издания оправдывают вынужденных бегством спасаться с территории курского приграничья военнослужащих Вооружённых сил киевского режима, объясняя, что на них оказали влияние сильнейшие магнитные бури.
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