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Сеул отстоял свое право на торговлю с РФ: Вашингтон сделал исключение для Южной Кореи

Сеул отстоял свое право на торговлю с РФ: Вашингтон сделал исключение для Южной Кореи

На фоне непрекращающихся ракетных испытаний в КНДР США согласились с требованиями Южной Кореи о дальнейшей поставке южнокорейскими компаниями высокотехнологичной продукции в Россию, сообщает информационное агентство Yonhap («Рёнхап» или «Йонхап»).

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