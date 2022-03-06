Сеул отстоял свое право на торговлю с РФ: Вашингтон сделал исключение для Южной Кореи

На фоне непрекращающихся ракетных испытаний в КНДР США согласились с требованиями Южной Кореи о дальнейшей поставке южнокорейскими компаниями высокотехнологичной продукции в Россию, сообщает информационное агентство Yonhap («Рёнхап» или «Йонхап»).