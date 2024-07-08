В промзоне Челябинска вспыхнул мощный пожар

На предприятии в Ленинском районе Челябинска произошел пожар. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло утром понедельника, 8 июля, в промзоне Ленинского района Челябинска Пожар начался на крыше складского помещения в здании цеха по производству пластиковых окон на улице Енисейской.