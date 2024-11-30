Россиянам напомнили об окончании срока уплаты налогов

Партнер юридической фирмы «Джи Ар Менеджмент» (GRM) Сергей Новиков в беседе с РИА Новости напомнил, что подходит к концу срок уплаты имущественных налогов физических лиц в РФ – их необходимо уплатить не позднее 1 декабря, однако поскольку дата приходится на воскресенье, поэтому крайний срок продлен до 2 декабря.