Россиянам напомнили об окончании срока уплаты налогов

Партнер юридической фирмы «Джи Ар Менеджмент» (GRM) Сергей Новиков в беседе с РИА Новости напомнил, что подходит к концу срок уплаты имущественных налогов физических лиц в РФ – их необходимо уплатить не позднее 1 декабря, однако поскольку дата приходится на воскресенье, поэтому крайний срок продлен до 2 декабря.
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