В Курской области Следственный комитет проверит информацию о продаже и перевозке детей за границу

<p style="text-align:justify"><strong>Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководству следственных управлений СК в Приморском крае, Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областях, республиках Коми и Крым, Пермском и Хабаровском краях представить доклады о возможной продаже и перевозке несовершеннолетних за рубеж.