Жизнь перед глазами: наука впервые записала мысли человека перед смертью Ольга ВайленкоКанадские ученые сделали поразительное открытие, впервые зафиксировав работу мозга человека непосредственно перед смертью.
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