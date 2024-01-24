Всего 50 мл этой настойки в день и твои сосуды очистятся – можно не бояться инсульта!

Сосуды в организме имеют свойство изнашиваться. Со временем они теряют упругость и эластичность, на их стенках появляются атеросклеротические бляшки, из-за которых у вас могут начаться головные боли, вы начнете страдать от высокого артериального давления.
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