Ажиотажный спрос на Geely Monjaro с шильдиком Renault: ежедневно новый Renault Grand Koleos заказывает 650 человек

Geely Monjaro, переделанный в Renault Grand Koleos, дебютировал в Южной Корее в конце июня, а сейчас появились данные о предзаказах, и они впечатляют: ежедневно в стране заказывают 650 единиц, а общий объем заказов за первые 11 дней составил 7135 единиц.
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