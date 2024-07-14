Ажиотажный спрос на Geely Monjaro с шильдиком Renault: ежедневно новый Renault Grand Koleos заказывает 650 человек

Geely Monjaro, переделанный в Renault Grand Koleos, дебютировал в Южной Корее в конце июня, а сейчас появились данные о предзаказах, и они впечатляют: ежедневно в стране заказывают 650 единиц, а общий объем заказов за первые 11 дней составил 7135 единиц.