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Царьград

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Лунный посевной календарь: советы садоводам и огородникам на 20 февраля

Лунный посевной календарь: советы садоводам и огородникам на 20 февраля

Рассказываем, что можно и нельзя делать с растениями 20 февраля 2025.Согласно лунному посевному календарю, 20 февраля садоводам и огородникам рекомендуется заняться подготовкой рассады и уходом за растениями в теплицах и на подоконниках.

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