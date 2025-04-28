Пермь в снежном плену: парализовано движение, закрыт аэропорт и цены на такси бьют рекорды

Понедельник, 28 апреля, запомнится многим жителям Перми надолго: с раннего утра столицу Пермского края и весь регион накрыл сильнейший снегопад, который буквально сковал движение транспорта и стал причиной закрытия аэропорта.
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