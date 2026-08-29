Канцлер ФРГ готов обвинить РФ в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига

Доказательств причастности РФ к инциденту с БПЛА нет, но Мерц готов ввести односторонние санкции против России.
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