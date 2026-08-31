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Координаты аварии за 19 секунд: в России к «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено уже 14 млн автомобилей

Координаты аварии за 19 секунд: в России к «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено уже 14 млн автомобилей

Только с начала года подключились 800 тыс. машин В Минтрансе РФ сообщили, что число транспортных средств, подключенных к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС», превысило 14 миллионов.

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