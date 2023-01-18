В правительстве Поморья обсудили предстоящее 100-летие Северного народного хора

Первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2026 году 100-летия со дня основания Государственного академического Северного русского народного хора провел губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
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