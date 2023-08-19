Закон и Порядок

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Как в столице России относятся к приезжим с Украины

Как в столице России относятся к приезжим с Украины

Юрий Кот Спойлер: как к обычным людям, ровно. При условии если они не скачут и во флаг не заворачиваются.

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Комментарии
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svetlana shakmaeva
Эта...укроуродина  наркош и проститни....их в еес срочно. Им там применение найдут. На любую хохложопу найдётся ууй с винтом
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12 час.
tamara kolosovskaya
Отменить концерт этой нацистской подстилки и дело  с концом
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12 час.
Валера Шубин
не покупать билеты и всего то делов пускай в пустом зале выступает)))
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10 час.

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