Юрий Кот Спойлер: как к обычным людям, ровно. При условии если они не скачут и во флаг не заворачиваются.
Как в столице России относятся к приезжим с Украины
Комментарии
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svetlana shakmaeva
Эта...укроуродина наркош и проститни....их в еес срочно. Им там применение найдут. На любую хохложопу найдётся ууй с винтом
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12 час.
tamara kolosovskaya
Отменить концерт этой нацистской подстилки и дело с концом
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12 час.
Валера Шубин
не покупать билеты и всего то делов пускай в пустом зале выступает)))
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10 час.
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