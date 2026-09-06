Театр абсурда
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Театр абсурда

8 903 подписчика

«Почему нам нельзя, а им можно?»: в знак протеста против хиджабов русские ученики пришли в школу в шапках-ушанках и буденовках

«Почему нам нельзя, а им можно?»: в знак протеста против хиджабов русские ученики пришли в школу в шапках-ушанках и буденовках

В спокойной и привычной жизни сельской Чубаровской школы Жуковского района Калужской области неожиданно произошла история, которую еще совсем недавно местные жители вряд ли могли представить.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Союз
Союз

Только - гастарбайтеры. Временные. Все. Только так. И будет порядок.  Их наличие - ПРЯМАЯ УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.  Порой, не столько приезжие виноваты, сколько продажные и алчные чиновники всех уровней. А уж в "судах", одни проституты и проститутки, продажные и трусливые.

Профиль пользователя vladstamp
vladstamp

Кстати о религии! Девочки и девушки, исповедующие ислам, не должны выходить из дома одни!!! Они должны выходить в сопровождении мужчины или старшей женщины(бабушки)!!! Получается, что они сами нарушают ислам и это чистой воды провокация, которая управляется ихними родителями!!! Такие семьи надо в полном составе депортировать в кишлак!!!

Профиль пользователя vladstamp
vladstamp

«Ислам – это абсурдная религия для аморальных бедуинов.
Ислам – это разлагающийся труп отравляющий нашу жизнь, не что иное, как омерзительная мертвечина.»
Мустафа Кемаль Паша Ататюрк. Первый президент Турции.

Профиль пользователя Юрий Николаев
Юрий Николаев

По моему, в данном случае, директор молодец, а ребятишкам вообще респект! Но почему у нас так долго продолжается этот беспредел с замоташками? Ответ прост. Полностью вина лежит на нашей гос ду......кхм. МЕ и правительстве во главе с гарантом. Потому что до сих пор НЕТ надлежащего закона, где бы этот закон ЗАПРЕЩАЛ ношение всяких тряпок. Во многих странах, в том числе и в этих СРано азиатских странах существует запрет на ношение тряпок в общественных местах (дома можешь хоть полностью замотаться) Поэтому и получается вот такой БАРДАК. А с логической точки зрения и та, и та стороны правы. И поэтому пока партия ЕР рулит, этот беспредел БУДЕТ продолжаться, мало того он будет усугубляться!

Профиль пользователя Сергей Кожин
Сергей Кожин

Семьи приезжих отправить обратно в кишлаки и аулы, если не хотят подчиняться законам РФ и правилам поведения в обществе! Но и там они тоже никому не нужны. Наши школьники молодцы! Утерли нос взрослым. Их пример ребятам в других школах России, где кишлачники качают права.

Профиль пользователя Alex Nемо
Alex Nемоизменено

Школьная форма должна быть закреплена в правилах школы. Нарушителей просто не пускать на территорию школы. 
Всё достаточно просто, а исполнение дело охраны! Главное чтобы у охраны был такой приказ - нарушителей правил ношения школьной формы на территорию школы не впускать.