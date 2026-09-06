«Почему нам нельзя, а им можно?»: в знак протеста против хиджабов русские ученики пришли в школу в шапках-ушанках и буденовках

В спокойной и привычной жизни сельской Чубаровской школы Жуковского района Калужской области неожиданно произошла история, которую еще совсем недавно местные жители вряд ли могли представить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Как Россия исчезн...
- Рабы не мечтают о...
- Как Россия исчезн...
Только - гастарбайтеры. Временные. Все. Только так. И будет порядок. Их наличие - ПРЯМАЯ УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Порой, не столько приезжие виноваты, сколько продажные и алчные чиновники всех уровней. А уж в "судах", одни проституты и проститутки, продажные и трусливые.
В России жен, детей и других членов семей, вообще, быть не должно.
В Таджикистане,Узбекистане в киргизстане не носят хиджабы,а в России можно.
Кстати о религии! Девочки и девушки, исповедующие ислам, не должны выходить из дома одни!!! Они должны выходить в сопровождении мужчины или старшей женщины(бабушки)!!! Получается, что они сами нарушают ислам и это чистой воды провокация, которая управляется ихними родителями!!! Такие семьи надо в полном составе депортировать в кишлак!!!
«Ислам – это абсурдная религия для аморальных бедуинов.
Ислам – это разлагающийся труп отравляющий нашу жизнь, не что иное, как омерзительная мертвечина.»
Мустафа Кемаль Паша Ататюрк. Первый президент Турции.
Надо на всех школах повесить знаки "Запрещено входить замоташкам!" А дети молодцы!!!
По моему, в данном случае, директор молодец, а ребятишкам вообще респект! Но почему у нас так долго продолжается этот беспредел с замоташками? Ответ прост. Полностью вина лежит на нашей гос ду......кхм. МЕ и правительстве во главе с гарантом. Потому что до сих пор НЕТ надлежащего закона, где бы этот закон ЗАПРЕЩАЛ ношение всяких тряпок. Во многих странах, в том числе и в этих СРано азиатских странах существует запрет на ношение тряпок в общественных местах (дома можешь хоть полностью замотаться) Поэтому и получается вот такой БАРДАК. А с логической точки зрения и та, и та стороны правы. И поэтому пока партия ЕР рулит, этот беспредел БУДЕТ продолжаться, мало того он будет усугубляться!
Семьи приезжих отправить обратно в кишлаки и аулы, если не хотят подчиняться законам РФ и правилам поведения в обществе! Но и там они тоже никому не нужны. Наши школьники молодцы! Утерли нос взрослым. Их пример ребятам в других школах России, где кишлачники качают права.
Школьная форма должна быть закреплена в правилах школы. Нарушителей просто не пускать на территорию школы.
Всё достаточно просто, а исполнение дело охраны! Главное чтобы у охраны был такой приказ - нарушителей правил ношения школьной формы на территорию школы не впускать.