Как принимать трудные решения: 4 техники от психолога Воробьевой

Хорошо, когда человек может сказать: «Я ни о чем не жалею в своей жизни». Но таких немного. И очень часто люди сожалеют, что были недостаточно решительны — не смогли принять важное решение, которое бы все изменило.
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