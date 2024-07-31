Над Крымом ночью уничтожили беспилотник

Этой ночью над территорией Крыма был перехвачены один беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Фото: Гала АмарандоЕщё 18 дронов ликвидировали над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской и Ростовской областями.