Над Крымом ночью уничтожили беспилотник

Этой ночью над территорией Крыма был перехвачены один беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Фото: Гала АмарандоЕщё 18 дронов ликвидировали над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской и Ростовской областями.
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