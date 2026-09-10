Сенатор Карасин: Киев целенаправленно наносит удары по простым людям

Киевский режим превратился в откровенно бандитское формирование, которое, игнорируя любые нормы приличия и разум, наносит удары по простым гражданам, которые отдыхают на юге России, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
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