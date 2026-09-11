Шоу Джимми Киммела может закрыться в 2027 году

Следующий сезон вечернего шоу Jimmy Kimmel Live! станет последним после 24 лет в эфире. «Его контракт не продлевается», — рассказал инсайдер.
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