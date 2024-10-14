Свёкры срочно выселяют семью сына с годовалым ребенком из своей квартиры – жилье понадобилось золовке— …Свекры сами нам предложили этот вариант три года назад, перед свадьбой, – рассказывает двадцативосьмилетняя Жанна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии