ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Откуда деньги у молодёжи?

Откуда деньги у молодёжи?

Почему молодёжь такая богатая? Я этому всегда удивляюсь. Живу в маленьком северном городке. И если бы это не было реальностью, быть может я и не обратила бы внимание на картинки успешного успеха из соцсетей.

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Комментарии
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F I
Совсем не все шикуют. Просто в глаза бросаются те о ком пишется . А я например , молодежь вижу работающих в магазинах, курьеров,  ремонтников , вставляющих окна на лоджиях и даже дворников молодых и т п и т д
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