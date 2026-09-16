Важно! Сейчас! Авиационная опасность на Кубани – есть угроза падения взрывных устройств

Как подчеркнули в ведомстве, «существует угроза падения взрывных устройств». Важно занять безопасное место, при обнаружении обломков взрывных устройств не приближаться и не прикасаться к ним, срочно звонить по телефону 112 и принять меры по предупреждению окружающих о возможной опасности.