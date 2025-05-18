Ульянов назвал признание Дурова реакцией взрослого и ответственного человека

Признание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в том, что директор Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Николя Лернер просил его заблокировать "консервативные голоса" в Румынии перед выборами в этой стране, является реакцией "взрослого и ответственного человека".