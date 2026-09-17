Сезонная перезагрузка: какие показатели стоит проверить перед холодами и при чем здесь иммунитет

Осень часто начинается по одному и тому же сценарию: вставать по утрам становится сложнее, к середине дня хочется второй кофе, энергии будто меньше, а первые прохладные недели приносят насморк, першение в горле и ощущение, что организм уже перешел в режим энергосбережения.
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