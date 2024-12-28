НЭС «Михаил Сомов» встало в плавдок «Красной Кузницы»

Об этом накануне сообщили корабелы архангельского филиала Центра судоремонта «Звёздочка» ОСК.27 декабря пресс-служба ЦС «Звездочка» сообщила об установке в ремонтный док — научно-экспедиционного судна (НЭС) «Михаил Сомов».
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