Тодд Говард рассказывает об открытом мире Starfield, появляется больше подробностей Redfall, Lollipop Chainsaw намерена возвратиться, Тесс стареет в ремейке The Last of Us, авторы TMNT: Shredder’s Revenge обещают не продавать костюмы для персонажей, Sony может выпустить улучшенную версию своего геймпада.