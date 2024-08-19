Что делать с Курским выступом ВСУ

"Наблюдение о том, что должно было произойти давно. После прорыва ВСУ в Курской области России придётся держать значительные силы на всём протяжении границы с Украиной – в Брянской, Курской и Белгородской областях. Иначе ВСУ не ограничатся одним августовским наступлением. Для блокирования границы с врагом потребуется немало сил, средств и личного состава, но избегать этих шагов нельзя. Войска будут не просто закрывать сотни километров границы, но и вынуждать ВСУ держать не меньше, а то и больше сил напротив."

Юрий Ильинов

19 августа в программе Самые шокирующие гипотезы 19.08.2024 смотреть онлайн Как Украина опозорила НАТО? Западные эксперты занервничали, ведь теперь весь мир осознает две вещи. Во-первых, ВСУ атаковали Курск на западной технике, украинский солдат вооружен западным оружием. А во-вторых, вся эта техника или уже была, или обязательно будет уничтожена. Вылазка ВСУ стала очередной антирекламой западного ВПК. Посмотрите на эти эпические кадры. Так с высоты разведывательного коптера выглядит уничтожение вражеских позиций при помощи ФАБов на одном из участков линии боевого соприкосновения. Пережить такие мощные удары удается далеко не всем. В районе Красного Лимана наши войска не дают расслабиться противнику, который чудом пережил эти адские прилёты. Как только затихают обстрелы, украинские солдаты со всех ног бегут с поля боя, стараясь уйти подальше в тыл. Что ж, украинцы на передовой действительно находятся в отчаянном положении. Даже подлец Буданов, главный террорист киевского режима, и тот признал, что ситуация на фронте для ВСУ является очень сложной и легче уже не будет. https://ok.ru/video/7563463297784