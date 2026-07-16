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Детские травмы разрушают любовь спустя десятилетия

Детские травмы разрушают любовь спустя десятилетия

Трудное детство оставляет отпечаток на личной жизни, выяснили в Университете Джорджии. Результаты исследования, опубликованные в Journal of Social and Personal Relationships, подтверждают, что жестокое обращение, пренебрежение или развод родителей повышают риск неудовлетворенности в браке.

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